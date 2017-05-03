﻿ Постсовет ОДКБ определил повестки дня уставных органов Организации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Постсовет ОДКБ определил повестки дня уставных органов Организации

04.05.2017 11:43 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Постсовет ОДКБ определил повестки дня уставных органов Организации
4 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ рассмотрел проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности Организации и решил направить их в государства - члены ОДКБ в установленном порядке. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Постсовет также согласовал план мероприятий по реализации решений октябрьской (2016 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и рекомендовал его к внесению на утверждение председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президента Беларуси Александра Лукашенко.Постоянный совет продолжил рассмотрение и доработку проекта решения СКБ ОДКБ "О Плане реализации Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года". Члены совета рассмотрели проект перечня тем совместных заявлений в 2017 году и проект плана консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года - первое полугодие 2018 года. Работа над документами продолжится в ходе предстоящих заседаний Постоянного совета ОДКБ.Также согласован проект решения Совета министров обороны ОДКБ о базовой научно-исследовательской организации стран ОДКБ в области исследования проблем материально-технического обеспечения. Решено внести проект документа на рассмотрение в ходе предстоящего заседания Совета министров обороны ОДКБ.Заседание Постсовета состоялось 2-3 мая в Секретариате ОДКБ под председательством полномочного представителя Беларуси в ОДКБ, Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко. В заседании принял участие новый генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.-0-
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постсовет также согласовал план мероприятий по реализации решений октябрьской (2016 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и рекомендовал его к...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Между Минском и китайским Гуанчжоу может появиться прямой авиарейс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика