В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Постсовет ОДКБ определил повестки дня уставных органов Организации Постсовет также согласовал план мероприятий по реализации решений октябрьской (2016 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и рекомендовал его к...

4 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ рассмотрел проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности Организации и решил направить их в государства - члены ОДКБ в установленном порядке. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Постсовет также согласовал план мероприятий по реализации решений октябрьской (2016 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и рекомендовал его к внесению на утверждение председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президента Беларуси Александра Лукашенко.Постоянный совет продолжил рассмотрение и доработку проекта решения СКБ ОДКБ "О Плане реализации Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года". Члены совета рассмотрели проект перечня тем совместных заявлений в 2017 году и проект плана консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года - первое полугодие 2018 года. Работа над документами продолжится в ходе предстоящих заседаний Постоянного совета ОДКБ.Также согласован проект решения Совета министров обороны ОДКБ о базовой научно-исследовательской организации стран ОДКБ в области исследования проблем материально-технического обеспечения. Решено внести проект документа на рассмотрение в ходе предстоящего заседания Совета министров обороны ОДКБ.Заседание Постсовета состоялось 2-3 мая в Секретариате ОДКБ под председательством полномочного представителя Беларуси в ОДКБ, Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко. В заседании принял участие новый генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.-0-