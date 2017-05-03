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Между Минском и китайским Гуанчжоу может появиться прямой авиарейс

04.05.2017 11:38 — Новости Политики | БелТА  
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Между Минском и китайским Гуанчжоу может появиться прямой авиарейс
Во время встречи
4 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Между Минском и китайским Гуанчжоу может появиться прямой авиарейс. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня на встрече с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации - участниками пресс-тура в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что Беларусь заинтересована развивать сотрудничество с провинцией Гуандун. Стороны активизировали торговлю, значительно продвинулись в сфере туризма и науки. Китайский регион также готов построить в индустриальном парке "Великий камень" предприятия светодиодной промышленности. "Сегодня идет разговор об открытии прямого авиарейса между Минском и Гуанчжоу, - добавил Александр Лукашенко. - Поэтому перспективы хорошие".Беларусь готова оказывать поддержку и другим регионам Китая. "Запрещенных тем и проблем нет в наших отношениях, поэтому вы можете рассчитывать на поддержку любой вашей инициативы в Беларуси. Приходите, предлагайте - мы с большим удовольствием примем и окажем вам поддержку", - подчеркнул Президент.Гуанчжоу - столица наиболее экономически развитой провинции Гуандун. Город является политическим, экономическим, научно-техническим, образовательным, культурным и транспортным центром всего южного Китая.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что Беларусь заинтересована развивать сотрудничество с провинцией Гуандун. Стороны активизировали...

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