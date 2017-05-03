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Си Цзиньпин всегда будет для Беларуси большим другом - Лукашенко
04.05.2017 11:35 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КНР Си Цзиньпин всегда будет для Беларуси большим другом. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы представителей центральных и региональных СМИ Китая, передает корреспондент БЕЛТА.Александр Лукашенко рассказал, что с китайским лидером они по-дружески обсуждают любые вопросы./Будет дополнено/.-0-
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Александр Лукашенко рассказал, что с китайским лидером они по-дружески обсуждают любые вопросы.
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