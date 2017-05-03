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Лукашенко подчеркивает важность визита в КНР для будущего отношений двух стран
04.05.2017 11:19 — Новости Политики | БелТА
Во время встречи4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы представителей центральных и региональных СМИ Китая, выразил убежденность, что его предстоящий визит в КНР станет очень важным для будущего отношений двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.Еще одним шагом в развитии партнерства с Китаем станет также участие Беларуси в саммите "Один пояс и один путь"./Будет дополнено/.-0-
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Еще одним шагом в развитии партнерства с Китаем станет также участие Беларуси в саммите "Один пояс и один путь".
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