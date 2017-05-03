|
Лукашенко подчеркивает важность визита в КНР для будущего отношений двух стран
04.05.2017 11:19 — Новости Политики | БелТА
Во время встречи4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы представителей центральных и региональных СМИ Китая, выразил уверенность, что его предстоящий визит в КНР станет очень важным для будущего отношений двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.В нынешнем году отмечается 25-летие установления белорусско-китайских отношений, и он должен стать переломным, отметил Александр Лукашенко. В этой связи предстоящий визит "будет очень важным", подчеркнул глава государства.Еще одним шагом в развитии партнерства с Китаем станет также участие Беларуси в саммите "Один пояс и один путь". "У нас высочайший доверительный уровень взаимодействия. И будущий саммит - это свидетельство уровня наших отношений", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он добавил, что Беларусь была приглашена на него в числе первых./Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем году отмечается 25-летие установления белорусско-китайских отношений, и он должен стать переломным, отметил Александр Лукашенко. В этой связи...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии