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Си Цзиньпин всегда будет для Беларуси большим другом - Лукашенко

04.05.2017 11:35 — Новости Политики | БелТА  
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Си Цзиньпин всегда будет для Беларуси большим другом - Лукашенко
Александр Лукашенко
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КНР Си Цзиньпин всегда будет для Беларуси большим другом. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей центральных и региональных СМИ Китая, передает корреспондент БЕЛТА.Си Цзиньпин "всегда будет для нас большим другом, и приезжать в Беларусь он будет без виз, когда того пожелает", подчеркнул Александр Лукашенко.Президент рассказал, что с китайским лидером они по-дружески обсуждают любые вопросы. "Мы не скрываем друг от друга ничего. Глядя друг другу в глаза, по-дружески обсуждаем любые проблемы: не только наших отношений, но и международного сотрудничества", - отметил глава государства.Дружеские отношения установились и между семьями лидеров двух стран.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Президент рассказал, что с китайским лидером они по-дружески обсуждают любые вопросы. "Мы не скрываем друг от друга ничего. Глядя друг другу в глаза, по-дружески...

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