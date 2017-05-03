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Лукашенко подчеркивает важность визита в КНР для будущего отношений двух стран

04.05.2017 11:19 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко подчеркивает важность визита в КНР для будущего отношений двух стран
Во время встречи
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы представителей центральных и региональных СМИ Китая, выразил уверенность, что его предстоящий визит в КНР станет очень важным для будущего отношений двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.В нынешнем году отмечается 25-летие установления белорусско-китайских отношений, и он должен стать переломным, отметил Александр Лукашенко. В этой связи предстоящий визит "будет очень важным", убежден глава государства. "Он будет важным для будущего, в плане совершенствования наших отношений, развития доверительного всестороннего стратегического сотрудничества", - сказал он.Президент Беларуси на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином проинформирует, как идет развитие индустриального парка "Великий камень", затронет в числе прочих вопросы военно-технического, экономического сотрудничества, взаимодействия в области безопасности, в борьбе с терроризмом. Еще одним шагом в развитии стратегического партнерства с Китаем станет участие Беларуси в саммите "Один пояс и один путь". "У нас высочайший доверительный уровень взаимодействия. И будущий саммит - это свидетельство уровня наших отношений", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он добавил, что Беларусь была приглашена на него в числе первых.Глава государства обратил внимание, что нынешнее руководство Беларуси и Китая должно создать фундамент двусторонних отношений для будущих поколений. "Новые поколения должны получить от нас не просто импульс, а солидный задел для дальнейшего движения по пути сотрудничества", - сказал Президент.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В нынешнем году отмечается 25-летие установления белорусско-китайских отношений, и он должен стать переломным, отметил Александр Лукашенко. В этой связи...

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