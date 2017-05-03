Николай Статкевич, который накануне был отпущен из СИЗО, рассказал о том, как его задержали перед акцией 1 мая.

Накануне днем из СИЗО на Окрестила вышел политик Николай Статкевич. Он был задержан 28 апреля, когда вышел из дома по делам. Статкевича задержали прямо на улице, причем сотрудники правоохранительных органов при задержании не предоставили политику никаких документов, сами были одеты в штатское и не могли объяснить, за что Статкевича вообще «взяли».

Впоследствии оказалось, что Статкевич был осужден еще 7 апреля судом Ленинского района на пять суток. За что - так и осталось загадкой. Статкевич уверен, что власти проводят планомерную работу: систематические задержания говорят о том, что политика воспринимают как лидера протестного движения в стране и пытаются его нейтрализовать.

Статкевич также поблагодарил всех, кто вышел на акцию протеста 1 мая . Он отметил, что эти люди «подняли наш флаг на Площади и снова вернули нам право на протест в центре столицы», при этом раскритиковав тех, кто идет на поводу у городских властей, и переносит акции протеста на площадь Бангалор. Статкевич уверен, что это лишь иллюзия борьбы, которая ни к чему не приведет.

Политик также анонсировал новую акцию протеста. Он призвал провести ее 3 июля, накануне проведения в Минске сессии ОБСЕ .