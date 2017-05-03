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Статкевич рассказал о своем задержании и позвал на новую акцию
04.05.2017 13:17 — Новости Политики | БДГ
Николай Статкевич, который накануне был отпущен из СИЗО, рассказал о том, как его задержали перед акцией 1 мая.
Накануне днем из СИЗО на Окрестила вышел политик Николай Статкевич. Он был задержан 28 апреля, когда вышел из дома по делам. Статкевича задержали прямо на улице, причем сотрудники правоохранительных органов при задержании не предоставили политику никаких документов, сами были одеты в штатское и не могли объяснить, за что Статкевича вообще «взяли».
Впоследствии оказалось, что Статкевич был осужден еще 7 апреля судом Ленинского района на пять суток. За что - так и осталось загадкой. Статкевич уверен, что власти проводят планомерную работу: систематические задержания говорят о том, что политика воспринимают как лидера протестного движения в стране и пытаются его нейтрализовать.
Статкевич также поблагодарил всех, кто вышел
Политик также анонсировал новую акцию протеста. Он призвал провести ее 3 июля, накануне проведения в Минске
Отметим, что сегодня в суде Центрального района будут судить Евгения Афнагеля и Владислава Сивчика. Их задержали за первомайскую акцию вслед за
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Николай Статкевич, который накануне был отпущен из СИЗО, рассказал о том, как его задержали перед акцией 1 мая.
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