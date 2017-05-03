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Цуй Цимин: пресс-тур журналистов из Китая и их встреча с Александром Лукашенко - исторические события
04.05.2017 13:26 — Новости Политики | БелТА
Цуй Цимин4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-тур в Беларусь журналистов центральных и региональных СМИ Китая и их встреча с Президентом Александром Лукашенко являются историческими событиями. Такое мнение высказал сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, передает корреспондент БЕЛТА."Эти мероприятия имеют историческое значение. Они состоялись впервые за 25 лет дипломатических отношений между нашими странами. Ваша страна пригласила более 40 журналистов из различных регионов. Они имели возможность задавать вопросы Президенту об отношениях Беларуси и Китая, о том, как мы будем вместе строить экономический пояс Шелкового пути", - сказал Цуй Цимин.Дипломат подчеркнул, что пресс-тур китайских журналистов в Беларусь и их встреча с Александром Лукашенко является важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества. Журналисты впервые побывали в стране и смогли познакомиться с ее культурой и традицией, производственным потенциалом, изучить внешнюю и внутреннюю политику государства. В сегодняшней встрече с Александром Лукашенко, которая состоялась во Дворце Независимости, приняли участие около 40 журналистов из крупнейших СМИ Китая, в том числе информационного агентства "Синьхуа", газет "Жэньминь Жибао" и "Чайна Дэйли", Центрального телевидения Китая, а также других печатных, электронных и телевизионных ресурсов.Глава государства подробно рассказал о развитии белорусско-китайских отношений, совместно реализуемых проектах и перспективах сотрудничества в различных сферах. Особое внимание было уделено становлению межрегионального взаимодействия и участию Беларуси в экономическом поясе "Шелкового пути". Александр Лукашенко также искренне ответил на вопросы о его личных взаимоотношениях с Председателем КНР и предстоящей поездке в Пекин на саммит "Один пояс и один путь".Первый масштабный пресс-тур в Беларусь китайских журналистов, которые представляют 10 провинций, проходит 1-7 мая. К этому времени его участники посетили мемориальный комплекс "Курган Славы", завод "БелДжи" и БелаАЗ, индустриальный парк "Великий камень", Парк высоких технологий, предприятия "Озерицкий-Агро" и "Бабушкина крынка" и другие известные производства Беларуси. После встречи с главой белорусского государства у них запланировано посещение других культурных и социальных объектов и предприятий.-0-
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Цуй Цимин: пресс-тур журналистов из Китая и их встреча с Александром Лукашенко - исторические события
Дипломат подчеркнул, что пресс-тур китайских журналистов в Беларусь и их встреча с Александром Лукашенко является важным шагом в развитии двустороннего...
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