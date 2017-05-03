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Беларусь имеет преимущества перед другими странами в инициативе "Один пояс и один путь" - Рудый
04.05.2017 13:44 — Новости Политики | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь имеет определенные преимущества перед другими странами в реализации инициативы "Один пояс и один путь". Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, передает корреспондент БЕЛТА.Дипломат обратил внимание, что Беларусь наладила хорошие отношения с инициатором идеи "Один пояс и один путь" Си Цзиньпином еще до того, как он стал Председателем КНР и предложил реализовать этот проект. А в 2010 году, когда глава Китая посещал Беларусь, было решено создать индустриальный парк "Великий камень". "Мы быстро влились в проект "Один пояс и один путь" и уже имеем относительно других стран определенные преимущества. Сейчас, когда Китай пытается нащупать практические точки, как реализовать эту идею, хочет посмотреть на первые результаты, то мы одни из первых, где создана инфраструктура и появляются первые компании", - сказал Кирилл Рудый.По его словам, пример Беларуси доказывает реальность инициативы, и республика является хорошим примером для других стран. "Китай, думаю, не жалеет и гордится тем, что мы вместе реализуем такой проект в Беларуси", - отметил посол.Что касается реализации проекта "Один пояс и один путь", то, по словам дипломата, этап формулировки идей уже прошел. Сейчас идет выработка конкретных механизмов и практическая реализация инициативы.-0-
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Дипломат обратил внимание, что Беларусь наладила хорошие отношения с инициатором идеи "Один пояс и один путь" Си Цзиньпином еще до того, как он стал Председателем...
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