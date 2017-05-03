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Лукашенко: для экспорта белорусской продукции в Китай открывается новое окно возможностей

04.05.2017 13:47 — Новости Политики | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для экспорта белорусской продукции в Китай открывается новое окно возможностей. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы представителей центральных и региональных СМИ Китая, передает корреспондент БЕЛТА."Сегодня открывается новое окно возможностей для экспорта белорусской продукции в Китай", - заявил Александр Лукашенко. Стороны обсуждают значительную разницу в объемах белорусского экспорта в КНР и китайского импорта в Беларусь. Китайская сторона, как обратил внимание Президент, заинтересована в диверсификации торгово-экономических отношений таким образом, чтобы устранить дисбаланс. Глава государства напомнил, что Беларусь уже начала поставлять на китайский рынок мясную и молочную продукцию, и она пользуется там популярностью благодаря высокому качеству. Во время встречи обсуждались в том числе перспективы межрегионального сотрудничества. Александр Лукашенко, касаясь, в частности, развития контактов между Харбином, провинцией Хэйлунцзян (административным центром которого он является) и Витебской областью, отметил, что белорусская сторона заинтересована в более тесных отношениях. Имеется в виду приход на китайский рынок белорусских производителей, создание совместных предприятий. Обсуждалось также участие Беларуси в экономическом поясе Шелкового пути и реализация проекта по строительству Китайско-белорусского индустриального парка, одной из его узловых площадок. Александр Лукашенко обратил внимание, что парк станет значительным подспорьем для белорусской экономики и в перспективе позволит практически удвоить ВВП.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства напомнил, что Беларусь уже начала поставлять на китайский рынок мясную и молочную продукцию, и она пользуется там популярностью благодаря...

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