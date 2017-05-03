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Посол Беларуси в России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
04.05.2017 15:29 — Новости Политики | БелТА
Игорь Петришенко. Фото из архива4 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Венок от посольства Беларуси в России возложен сегодня в Москве к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент БЕЛТА.Торжественная церемония была посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский, ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Раиса Кармазина, первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, ветераны Великой Отечественной войны, представители интеграционных органов, белорусской диаспоры и дипломаты.Цветы были также возложены к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на Аллее городов-героев в Александровском саду. Торжественная церемония завершилась прохождением роты почетного караула и военного оркестра.После церемонии в беседе с журналистами Игорь Петришенко подчеркнул, что День Победы - священный для белорусов и россиян праздник. Он отметил, что эта торжественная церемония является традиционной и ее участники отдают дань памяти тем, кто принес свободу народам Европы. "Это важно не только для ветеранов, но и для подрастающего поколения", - сказал дипломат.Посол напомнил, что в нынешнем году будет отмечаться 25-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией. По его словам, за четверть века двум странам удалось многого достичь в различных сферах, но главное - сохранить единство в подходах к истории Великой Отечественной войны. "Мы с согласованных позиций выступаем на всех международных площадках против ревизионистских попыток принизить подвиг советского солдата во Второй мировой войне", - подчеркнул Игорь Петришенко.-0-
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Цветы были также возложены к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на Аллее городов-героев в Александровском саду.
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