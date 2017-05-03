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Об отношениях с КНР, Шелковом пути и дружбе с Си Цзиньпином: Лукашенко встретился с журналистами из Китая
04.05.2017 15:53 — Новости Политики | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая во Дворце Независимости встретился с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации - участниками пресс-тура в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.В этом году Беларусь и Китай отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, и сегодняшнее событие стало значимым мероприятием юбилейного года."Мировая экономика и политика стали, к сожалению, непредсказуемыми. Но вопреки мировым вызовам Беларусь и Китай создали мощные, прочные и надежные межгосударственные связи - отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, - сказал Александр Лукашенко. - Пожалуй, не найдется в Европе более близкой Китаю страны, чем Беларусь".Глава государства обратил внимание, что председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян, посещая недавно Беларусь, назвал страны железными братьями. "И действительно, сегодня нашу дружбу, которая длится четверть века, а корнями уходит в более давнюю историю, мы называем всепогодной, - отметил Президент. - Мы достигли значимых результатов и в политике, поддерживая друг друга в международных организациях, и в экономике".Беларусь и Китай уже реализовали десятки инвестиционных проектов в энергетике и строительстве, сейчас совместно создают индустриальный парк. В гуманитарной сфере идет обмен студентами, развивается сотрудничество в области науки и туризма. "Тем не менее считаю, что взаимодействие между Беларусью и Китаем должно быть еще более масштабным и динамичным. Именно поэтому нынешний год мы оцениваем как переломный в двусторонних отношениях", - подчеркнул белорусский лидер.На встрече было отмечено, что пресс-тур китайских журналистов организован специально накануне саммита "Один пояс и один путь", в котором примет участие и Беларусь. "На форуме будут рассматриваться глобальные вопросы, - сказал Александр Лукашенко. - По сути, сама инициатива "Один пояс и один путь" является исторической и перекраивает экономическую карту мира, создавая новые точки роста мировой экономики".Президент подчеркнул, что Китай при реализации данной инициативы не намерен навязывать свои интересы или заниматься торговой экспансией государств. "Китай идет (и в этом особенность, никогда в мире такого не было) как дружественная страна, предлагая кредиты, инвестиции, самые передовые технологии в тех странах, через которые пройдет Шелковый путь", - констатировал глава государства.Представители китайских СМИ во время пресс-тура в Беларусь уже посетили Китайско-белорусский индустриальный парк. Он должен стать одной из узловых площадок экономического пояса Шелкового пути. "Ведь неслучайно Си Цзиньпин назвал его жемчужиной этого масштабного проекта. "Великий камень" и является примером того, как Китай перекраивает экономическую карту мира. Он приходит, в частности, в Беларусь, мы с ним создаем здесь огромную индустриальную площадку, и следом сюда приходят самые передовые компании планеты, прежде всего Китайской Народной Республики, - отметил Александр Лукашенко. - Когда просчитывались результаты "Великого камня", мы полагали, что Беларусь только от экспорта продукции из этого парка получит приток валюты порядка $50 млрд".Президент также рассказал, что во время его предстоящего визита в Китай запланирована встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы обсудим не только актуальные вопросы международной повестки дня, но и в первую очередь темы, которые важны для продвижения нашего двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и гуманитарной сферах", - заявил он.По словам главы государства, организовать такой масштабный саммит непросто, ведь в нем примут участие лидеры многих стран. Особая нагрузка ляжет и на Си Цзиньпина. "Когда проводишь такие мероприятия, всегда трудно и занятость очень высокая. Но из тех представителей глав государств, которые прибудут в Китай, он будет встречаться с Президентом Беларуси. Это говорит о наших отношениях с вашим Председателем и отношениях между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - поделился Александр Лукашенко.Представители китайских СМИ интересовались у Президента его видением перспектив белорусско-китайских отношений. "Мы ждем от наших отношений еще большей результативности", - сказал белорусский лидер.Прежде всего речь идет об экономике, в частности о развитии Китайско-белорусского индустриального парка. "Очень важно сейчас продвинуться в экономических вопросах, - отметил глава государства. - Нам очень важно более оперативно привлекать в индустриальный парк "Великий камень" предприятия с самыми передовыми технологиями - завтрашнего, а может, и послезавтрашнего дня".Си Цзиньпин придает этому проекту большое значение, обратил внимание Александр Лукашенко. Он выразил надежду, что после предстоящей встречи в Пекине индустриальный парк "Великий камень" получит дополнительное дыхание и развитие. Так, Беларусь рассчитывает на более быстрый приход инвесторов, прежде всего из КНР.Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Китая оказалось в центре внимания у журналистов, представляющих главные провинции КНР. Президент подчеркнул важность развития данного направления, поскольку именно в нем находятся основные резервы взаимодействия. "Ведь наверху решить можно многое в договоренностях между президентами, правительствами, ведомствами. А вот реализовать все это в полном объеме возможно только подтягивая конкретные провинции и регионы. Это хорошее не только дополнение в реализации договоренностей между руководством Китая и Беларуси, межрегиональное сотрудничество - хороший двигатель наших отношений", - отметил Александр Лукашенко.В пример было приведено взаимодействие между белорусскими и российскими регионами. "Я часто говорю, что, если бы не было межрегионального сотрудничества с Россией, у нас бы никогда не было таких союзнических отношений с этим государством", - заявил глава государства.Александр Лукашенко также заметил, что каждая область Китая по экономическому потенциалу сравнима с крепкой среднеевропейской страной. В частности, ВВП одной только провинции Гуандун составляет около $1,3 трлн, и Беларусь заинтересована развивать с ней сотрудничество. Так, стороны уже активизировали торговлю, значительно продвинулись в сфере туризма и науки. Китайский регион также готов построить в индустриальном парке "Великий камень" предприятия светодиодной промышленности. "Сегодня идет разговор об открытии прямого авиарейса между Минском и Гуанчжоу, - добавил Президент. - Поэтому перспективы хорошие".Во время встречи обсуждалось и развитие контактов между провинцией Хэйлунцзян и Витебской областью, в частности приход на китайский рынок белорусских производителей и создание совместных предприятий.Беларусь готова оказывать поддержку и другим регионам Китая. "Запрещенных тем и проблем нет в наших отношениях, поэтому вы можете рассчитывать на поддержку любой вашей инициативы в Беларуси. Приходите, предлагайте - мы с большим удовольствием примем и окажем вам поддержку", - подчеркнул глава государства.Участники встречи, отмечая качество белорусской продукции, поинтересовались, будет ли страна увеличивать поставки на китайский рынок. "Сегодня открывается новое окно возможностей для экспорта белорусской продукции в Китай", - заявил Александр Лукашенко.Сейчас государства обсуждают значительную разницу в объемах белорусского экспорта в КНР и китайского импорта в Беларусь. Китайская сторона, заметил Президент, заинтересована в диверсификации торгово-экономических отношений таким образом, чтобы устранить дисбаланс.Отвечая на вопросы, глава государства также напомнил, что Беларусь увеличила поставки в дружественную страну мясной и молочной продукции, и она пользуется там популярностью благодаря высокому качеству.Отдельно у белорусского Президента корреспонденты спросили о его отношениях с Председателем КНР, попросив подробнее рассказать о запланированном на середину мая визите в Пекин.Александр Лукашенко заявил, что Си Цзиньпин всегда будет для Беларуси большим другом. Он искренне признался, что с китайским лидером они по-дружески обсуждают любые вопросы. "Мы не скрываем друг от друга ничего. Глядя друг другу в глаза, по-дружески обсуждаем любые проблемы: не только наших отношений, но и международного сотрудничества", - отметил глава государства. По его словам, дружеские отношения установились и между семьями лидеров двух стран.Президент выразил уверенность, что его предстоящий визит в КНР станет очень важным для будущего отношений двух стран. "Он будет важным для будущего, в плане совершенствования наших отношений, развития доверительного всестороннего стратегического сотрудничества", - пояснил он.Во время переговоров главы государств планируют обсудить развитие индустриального парка "Великий камень", в числе прочих будут затронуты и вопросы военно-технического и экономического сотрудничества, взаимодействие в области безопасности и борьбе с терроризмом.Еще одним шагом в развитии стратегического партнерства с Китаем станет участие Беларуси в саммите "Один пояс и один путь". При этом страну на него пригласили в числе первых. "У нас высочайший доверительный уровень взаимодействия. И будущий саммит - это свидетельство уровня наших отношений", - подчеркнул Александр Лукашенко.Глава государства обратил внимание, что нынешнее руководство Беларуси и Китая должно создать фундамент двусторонних отношений для будущих поколений. "Новые поколения должны получить от нас не просто импульс, а солидный задел для дальнейшего движения по пути сотрудничества", - сказал Президент.В сегодняшней встрече с Александром Лукашенко приняли участие около 40 журналистов из крупнейших центральных и региональных СМИ Китая, в том числе информационного агентства "Синьхуа", газет "Жэньминь Жибао" и "Чайна Дэйли", Центрального телевидения Китая, а также других печатных, электронных и телевизионных ресурсов. Еще одним приятным сюрпризом для гостей из Китая стала экскурсия по Дворцу Независимости.-0-
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Об отношениях с КНР, Шелковом пути и дружбе с Си Цзиньпином: Лукашенко встретился с журналистами из Китая
В этом году Беларусь и Китай отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, и сегодняшнее событие стало значимым мероприятием юбилейного года.
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