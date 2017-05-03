Лукашенко назвал Беларусь самой близкой Китаю страной

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью представителям СМИ Китая назвал республику самой близкой для КНР страной на европейском пространстве.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко в середине мая посетит Пекин

Беларусь и КНР в нынешнем году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Ранее также сообщалось, что в середине мая глава государства планирует совершить визит в Китай и провести переговоры с лидером КНР Си Цзыньпином.

"Мировая экономика и политика стали, к сожалению, непредсказуемыми. Но вопреки мировым вызовам Беларусь и Китай создали мощные, прочные и надежные межгосударственные связи — отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Пожалуй, не найдется в Европе более близкой Китаю страны, чем Беларусь", — сказал Лукашенко в ходе интервью. Его слова цитирует пресс-служба президента.

Железные братья и всепогодная дружба

Белорусский президент напомнил, что ранее председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян, который посетил недавно Беларусь, назвал два государства "железными братьями".

"И действительно, сегодня нашу дружбу, которая длится четверть века, а корнями уходит в более давнюю историю, мы называем всепогодной", — сказал Лукашенко.

По его мнению, Минск и Пекин вместе добились много и в экономике, и на политической арене.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: дружба с Пекином подтянет нашу экономику до высот Китая

Президент напомнил, что Беларусь и Китай вместе реализовали десятки инвестиционных проектов в энергетике и строительстве.

Кроме того, сейчас два государства вместе строят Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий Камень" в Смолевичском районе Минской области.

Активно ведется сотрудничество в гуманитарной и научной сфере, белорусы и китайцы ездят в гости друг к другу, осваивая для себя новые туристические маршруты.

Но несмотря на это, убежден Лукашенко, "взаимодействие между Беларусью и Китаем должно быть еще более масштабным и динамичным".

"Именно поэтому нынешний год мы оцениваем как переломный в двусторонних отношениях", — подчеркнул белорусский лидер.

Грядущий визит в Китай

Глава белорусского государства заметил, что пресс-тур китайских журналистов организован специально накануне саммита "Один пояс и один путь", в котором примет участие и Беларусь.

"На форуме будут рассматриваться глобальные вопросы. По сути, сама инициатива "Один пояс и один путь" является исторической и перекраивает экономическую карту мира, создавая новые точки роста мировой экономики", — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что Китай при реализации данной инициативы не намерен навязывать свои интересы или заниматься торговой экспансией государств. "Китай идет (и в этом особенность, никогда в мире такого не было) как дружественная страна, предлагая кредиты, инвестиции, самые передовые технологии в тех странах, через которые пройдет Шелковый путь", — констатировал белорусский лидер.

Президент также рассказал, что во время его предстоящего визита в Китай запланирована встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы обсудим не только актуальные вопросы международной повестки дня, но и в первую очередь темы, которые важны для продвижения нашего двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и гуманитарной сферах", — заявил он.

По словам главы государства, организовать такой масштабный саммит непросто, ведь в нем примут участие лидеры многих стран. Особая нагрузка ляжет и на Си Цзиньпина. "Когда проводишь такие мероприятия, всегда трудно и занятость очень высокая. Но из тех представителей глав государств, которые прибудут в Китай, он будет встречаться с Президентом Беларуси. Это говорит о наших отношениях с вашим Председателем и отношениях между Беларусью и Китайской Народной Республикой", — поделился Лукашенко.

Дружить семьями

Представители СМИ Китая расспросили Лукашенко и о его отношениях с Председателем КНР, попросив подробнее рассказать о запланированном на середину мая визите в Пекин.

Глава государства заявил, что Си Цзиньпин всегда будет для Беларуси большим другом. Он искренне признался, что с китайским лидером они по-дружески обсуждают любые вопросы. "Мы не скрываем друг от друга ничего. Глядя друг другу в глаза, по-дружески обсуждаем любые проблемы: не только наших отношений, но и международного сотрудничества", — отметил президент. По его словам, дружеские отношения установились и между семьями лидеров двух стран.

Минск ждет новых результатов

Представители китайских СМИ интересовались у Президента его видением перспектив белорусско-китайских отношений. "Мы ждем от наших отношений еще большей результативности", — сказал белорусский лидер.

Прежде всего, речь идет об экономике, в частности о развитии Китайско-белорусского индустриального парка. "Очень важно сейчас продвинуться в экономических вопросах. Нам очень важно более оперативно привлекать в индустриальный парк "Великий камень" предприятия с самыми передовыми технологиями — завтрашнего, а может, и послезавтрашнего дня", — сказал президент.

Си Цзиньпин придает этому проекту большое значение, обратил внимание Лукашенко. Он выразил надежду, что после предстоящей встречи в Пекине индустриальный парк "Великий камень" получит дополнительное дыхание и развитие. Так, Беларусь рассчитывает на более быстрый приход инвесторов, прежде всего из КНР.

Уравновесить экспорт и импорт

Китайских журналистов интересовало, готова ли Беларусь увеличивать поставки на китайский рынок. "Сегодня открывается новое окно возможностей для экспорта белорусской продукции в Китай", — ответил на это Лукашенко.

Сейчас государства обсуждают значительную разницу в объемах белорусского экспорта в КНР и китайского импорта в Беларусь. Китайская сторона, заметил президент, заинтересована в диверсификации торгово-экономических отношений таким образом, чтобы устранить дисбаланс.

Отвечая на вопросы, глава государства также напомнил, что Беларусь увеличила поставки в дружественную страну мясной и молочной продукции, и она пользуется там популярностью благодаря высокому качеству.

В сегодняшней встрече с Александром Лукашенко приняли участие около 40 журналистов из крупнейших центральных и региональных СМИ Китая, в том числе информационного агентства "Синьхуа", газет "Жэньминь Жибао" и "Чайна Дэйли", Центрального телевидения Китая, а также других печатных, электронных и телевизионных ресурсов. Еще одним..

Еще одним приятным сюрпризом для гостей из Китая стала экскурсия по Дворцу Независимости.