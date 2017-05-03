ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британские и ирландские организации продолжат реализацию социально-гуманитарных проектов в Беларуси

04.05.2017 18:27 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители британских и ирландских организаций подтвердили готовность продолжить работу по оздоровлению белорусских детей и реализации в Беларуси социально-гуманитарных проектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.По информации МИД, этот и другие вопросы были обсуждены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергея Алейника с представителями неправительственных организаций Великобритании и Ирландии, занимающихся оказанием гуманитарной помощи населению Беларуси в районах, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.Участники встречи обсудили состояние дел в области гуманитарных контактов и перспективы развития двустороннего сотрудничества по этой линии. В своем выступлении Сергей Алейник особо подчеркнул важный вклад гуманитарных организаций в укрепление дружбы между народами наших стран и развитие человеческих контактов, а также обеспечение устойчивого развития на пострадавших территориях Беларуси.Мероприятие прошло 3 мая в посольстве Беларуси в Лондоне и было приурочено к Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе, который в этом году отмечался впервые.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники встречи обсудили состояние дел в области гуманитарных контактов и перспективы развития двустороннего сотрудничества по этой линии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко назвал Беларусь самой близкой Китаю страной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика