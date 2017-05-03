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Британские и ирландские организации продолжат реализацию социально-гуманитарных проектов в Беларуси
04.05.2017 18:27 — Новости Политики | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители британских и ирландских организаций подтвердили готовность продолжить работу по оздоровлению белорусских детей и реализации в Беларуси социально-гуманитарных проектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.По информации МИД, этот и другие вопросы были обсуждены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергея Алейника с представителями неправительственных организаций Великобритании и Ирландии, занимающихся оказанием гуманитарной помощи населению Беларуси в районах, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.Участники встречи обсудили состояние дел в области гуманитарных контактов и перспективы развития двустороннего сотрудничества по этой линии. В своем выступлении Сергей Алейник особо подчеркнул важный вклад гуманитарных организаций в укрепление дружбы между народами наших стран и развитие человеческих контактов, а также обеспечение устойчивого развития на пострадавших территориях Беларуси.Мероприятие прошло 3 мая в посольстве Беларуси в Лондоне и было приурочено к Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе, который в этом году отмечался впервые.-0-
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Участники встречи обсудили состояние дел в области гуманитарных контактов и перспективы развития двустороннего сотрудничества по этой линии.
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