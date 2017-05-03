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Бойко Борисов в третий раз стал премьер-министром Болгарии

04.05.2017 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Парламент Болгарии утвердил нового премьер-министра страны, им стал лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов, сообщила в четверг пресс-служба парламента страны.

Борисов стал премьером Болгарии уже в третий раз. За его кандидатуру проголосовали 133 парламентария, 100 высказались против. Предложил назначить Бойко главой правительства президент Болгарии Румен Радев.

Ранее Борисов представил список министров, который утвердил парламент. В правительстве появилось новое ведомство, которое будет курировать вопрос председательства Болгарии в Евросоюзе в 2018 году. Министерство возглавила Лиляна Павлова.

Министерство иностранных дел теперь возглавляет однопартиец Борисова Екатерина Гечева-Захариева, министерством обороны руководит Красимир Каракачанов.

Борисов впервые стал премьером в июле 2009 года, а в феврале 2013 года после массовых протестов в городах Болгарии покинул свой пост. В ноябре 2014 года Народное собрание Болгарии вновь назначила Борисова главой правительства, однако спустя два года после проигрыша кандидата от ГЕРБ Цецки Цачевой на президентских выборах правительство вместе с Бойко ушло в отставку.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Парламент Болгарии утвердил нового премьер-министра страны, им стал лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов, сообщила в четверг пресс-служба...

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