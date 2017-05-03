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Петришенко: помня уроки войны, Беларусь проводит последовательную политику добрососедства и миролюбия

04.05.2017 20:30 — Новости Политики | БелТА  
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4 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Помня уроки Великой Отечественной войны, Беларусь проводит последовательную политику добрососедства и миролюбия. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко сегодня на торжественном мероприятии в Деловом и культурном комплексе посольства, посвященном Дню Победы, передает корреспондент БЕЛТА."О прошлом нельзя забывать, особенно сегодня, когда наблюдается обострение отношений между государствами и в разных концах мира возникают вооруженные конфликты, - сказал Игорь Петришенко. - Память о страшной войне и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества, каждой семьи. В Беларуси и России свято хранят память о событиях и уроках Великой Отечественной войны".Дипломат подчеркнул, что белорусы высоко ценят дружбу и сотрудничество с другими нациями и государствами. "Мы сделаем все, чтобы белорусская земля всегда оставалась благодатным уголком стабильности, созидания и доброй воли", - заявил посол.В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители интеграционных органов, российских региональных структур, диаспоры, дипломаты, деятели культуры. Стоя приветствовали собравшиеся последнего из оставшихся в живых защитников Брестской крепости Петра Котельникова. Поделившись своими воспоминаниями, он призвал нынешнее поколение учиться у героев войны беспредельной любви к своему Отечеству.Специально к торжествам в Деловом и культурном комплексе была развернута выставка плакатов Великой Отечественной войны, подготовленная Национальным историческим музеем Беларуси. Завершился вечер концертом с участием Театра песни Ирины Дорофеевой и балета Белорусского государственного университета культуры и искусств под управлением Светланы Гутковской.-0-
 
 
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Дипломат подчеркнул, что белорусы высоко ценят дружбу и сотрудничество с другими нациями и государствами. "Мы сделаем все, чтобы белорусская земля всегда...

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