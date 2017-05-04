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Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста России Юрия Назарова

05.05.2017 07:14 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста России Юрия Назарова
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста России Юрия Назарова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера."Прекрасные актерские работы, талант и преданность любимому делу принесли Вам широкую популярность. Созданные Вами яркие и незабываемые образы по праву входят в золотой фонд современного искусства", - говорится в поздравлении.Глава государства отметил, что Юрия Назарова знают и ценят в Беларуси как замечательного и разносторонне одаренного человека. "Уверен, Ваша многогранная деятельность и впредь будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между народами Беларуси и России", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Прекрасные актерские работы, талант и преданность любимому делу принесли Вам широкую популярность. Созданные Вами яркие и незабываемые образы по праву входят в...

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