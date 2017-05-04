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Ким Чен Ын призвал войска готовиться "сломать хребет врагу"
05.05.2017 08:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая – Sputnik. Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел инспекции артиллерийских подразделений на островах Мудо и Чанджэдо в Желтом море, расположенных вблизи с границей с Южной Кореей, и призвал военных быть готовыми "сломать вражеский хребет" при первой команде.
© REUTERS Damir Sagolj
"Он (Ким Чен Ын – Sputnik) ознакомился и проинспектировал план артиллерийского удара по новым гарнизонам на вражеских объектах", – говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
Ким Чен Ын заявил, что артиллерийским подразделениям, защищающим юго-западную границу, нужно сохранять высшую боевую готовность, "чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде".
Крупнейший за последнее время вооруженный инцидент между Кореями произошел в ноябре 2010 года: остров Йонпхёндо был подвергнут артобстрелу со стороны КНДР, южане открыли ответный огонь – погибли двое южнокорейских солдат, 17 были ранены.
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Северокорейский лидер полагает, что войскам КНДР нужно сохранять высшую боевую готовность.
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