МИНСК, 5 мая – Sputnik. Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел инспекции артиллерийских подразделений на островах Мудо и Чанджэдо в Желтом море, расположенных вблизи с границей с Южной Кореей, и призвал военных быть готовыми "сломать вражеский хребет" при первой команде.



© REUTERS Damir Sagolj Всего 15: журналист показал список разрешенных в КНДР женских причесок

"Он (Ким Чен Ын – Sputnik) ознакомился и проинспектировал план артиллерийского удара по новым гарнизонам на вражеских объектах", – говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Ким Чен Ын заявил, что артиллерийским подразделениям, защищающим юго-западную границу, нужно сохранять высшую боевую готовность, "чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде".

Крупнейший за последнее время вооруженный инцидент между Кореями произошел в ноябре 2010 года: остров Йонпхёндо был подвергнут артобстрелу со стороны КНДР, южане открыли ответный огонь – погибли двое южнокорейских солдат, 17 были ранены.