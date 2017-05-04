В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виктор Сорочан назначен послом Молдовы в Беларуси Кабинет министров также утвердил назначение Виктора Осипова Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Австрии, постоянным представителем Молдовы...

5 мая, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Виктор Сорочан назначен послом Республики Молдова в Беларуси и постоянным полномочным представителем Молдовы при уставных и других органах СНГ, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям и протоколу.Кабинет министров также утвердил назначение Виктора Осипова Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Австрии, постоянным представителем Молдовы при ОБСЕ и представителем при Отделении ООН в Вене.Андрей Негуца назначен послом Молдовы в Российской Федерации.-0-