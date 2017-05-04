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Виктор Сорочан назначен послом Молдовы в Беларуси

05.05.2017 11:50 — Новости Политики | БелТА  
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5 мая, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Виктор Сорочан назначен послом Республики Молдова в Беларуси и постоянным полномочным представителем Молдовы при уставных и других органах СНГ, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям и протоколу.Кабинет министров также утвердил назначение Виктора Осипова Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Австрии, постоянным представителем Молдовы при ОБСЕ и представителем при Отделении ООН в Вене.Андрей Негуца назначен послом Молдовы в Российской Федерации.-0-
 
 
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Кабинет министров также утвердил назначение Виктора Осипова Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Австрии, постоянным представителем Молдовы...

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