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Виктор Сорочан назначен послом Молдовы в Беларуси
05.05.2017 11:50 — Новости Политики | БелТА
5 мая, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Виктор Сорочан назначен послом Республики Молдова в Беларуси и постоянным полномочным представителем Молдовы при уставных и других органах СНГ, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям и протоколу.Кабинет министров также утвердил назначение Виктора Осипова Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Австрии, постоянным представителем Молдовы при ОБСЕ и представителем при Отделении ООН в Вене.Андрей Негуца назначен послом Молдовы в Российской Федерации.-0-
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Кабинет министров также утвердил назначение Виктора Осипова Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Австрии, постоянным представителем Молдовы...
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