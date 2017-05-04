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Белорусская делегация обсудила с чиновниками в США развитие межрегионального сотрудничества
05.05.2017 13:37 — Новости Политики | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная белорусская делегация во главе с председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Александром Забелло 1-5 мая посетила штаты Оклахома, Арканзас и Нью-Йорк. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.Главной целью визита стало развитие межрегионального сотрудничества двух стран и выявление путей расширения поставок белорусской продукции в США.В Литл-Роке белорусская делегация встретилась с губернатором Асой Хатчинсоном, представив информацию о возможностях делового и инвестиционного сотрудничества с Могилевской областью и предприятиями концерна "Белгоспищепром". На встрече обсуждались перспективные направления взаимодействия со штатом Арканзас, в том числе возможность организации визита в Беларусь делегации деловых кругов штата.Затем в Роджерсе на площадке Центра всемирной торговли штата Арканзас прошел интерактивный семинар, во время которого для представителей деловых кругов и академического сообщества была проведены презентация Беларуси, пищевой отрасли и отдельных предприятий.Во время мероприятия также обсуждался доступ белорусской продукции на американский рынок и ее вхождение в крупные американские сети розничной торговли, включая Walmart и Sam's Club.На переговорах с руководством Литл-Рока, Бентонвиля, Оклахома-Сити и Талсы обсуждались вопросы налаживания партнерских отношений с белорусскими городами, возможности взаимовыгодных контактов в торговле, образовании и культуры.Кроме того, с мэром Литл-Рока Марком Стодолой было подписано соглашение об установлении двустороннего делового партнерства с Могилевом.Белорусская делегация провела встречи с руководителями торговых палат этих городов. Достигнуты договоренности о взаимодействии с представителями белорусского бизнеса через Могилевское отделение БелТПП с перспективой выхода на установление партнерских отношений между палатами.По итогам переговоров между Могилевским отделением БелТПП и региональной торговой палатой Литл-Рока подписано соглашение о сотрудничестве.В заключительный день своего пребывания в США руководитель "Белгоспищепрома" и предприятия концерна провели в Нью-Йорке переговоры с партнерами белорусских предприятий в США, ознакомились с работой субъектов товаропроводящей сети, посетили торговые объекты, где продается белорусская продукция.-0-
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Главной целью визита стало развитие межрегионального сотрудничества двух стран и выявление путей расширения поставок белорусской продукции в США.
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