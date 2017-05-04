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Актуальные вопросы белорусско-украинского сотрудничества обсуждены на встрече Макея с Кизимом
05.05.2017 13:47 — Новости Политики | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Беларуси Игорем Кизимом актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД."Обсуждены актуальные вопросы белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах, - рассказали в ведомстве. - Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых во время состоявшейся в апреле 2017 года встречи президентов Беларуси и Украины"Владимир Макей сегодня также встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Беларуси Олегом Есаяном. Стороны рассмотрели вопросы белорусско-армянского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие в международных организациях.-0-
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"Обсуждены актуальные вопросы белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах, - рассказали в ведомстве. -...
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