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МИД прокомментировал нововведения России касательно авиарейсов из Беларуси
05.05.2017 16:40 — Новости Политики | БелТА
Дмитрий Мирончик . Фото из архива5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик прокомментировал журналистам перевод с 15 мая 2017 года всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов, сообщает БЕЛТА."Мы действительно получили официальное уведомление российской стороны 21 апреля 2017 года о переводе всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов и оперативно проинформировали заинтересованных, включая Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта Республики Беларусь", - рассказал Дмитрий Мирончик.По заверениям российской стороны, новый порядок не приведет к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан. "Посмотрим, как будут реализовываться эти новые подходы", - добавил он.-0-
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По заверениям российской стороны, новый порядок не приведет к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан.
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