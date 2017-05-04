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Постпреды стран СНГ при ОБСЕ приняли заявление по случаю 72-й годовщины Победы
05.05.2017 16:47 — Новости Политики | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянные представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана при ОБСЕ приняли заявление по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси."День Победы по праву вошел в историю как символ доблести и героизма, беспримерного подвига и тяжелейших испытаний, выпавших на долю десятков миллионов людей, которые, в том числе, ценой своей жизни отстояли свободу и избавили человечество от нацизма, - говорится в поздравлении. - Мы высоко ценим вклад в общую Победу во Второй мировой войне государств антигитлеровской коалиции, решающую роль в которой сыграли народы Советского Союза, разгромившие основные силы вермахта, и вклад других стран, оказывавших сопротивление нацизму. Отдаем дань памяти людям всех национальностей и стран, погибшим в борьбе с этим злом на фронтах, в партизанских отрядах, под бомбежками, замученным в лагерях смерти, ставшим жертвами оккупации нацистским режимом и лишений. Преклоняемся перед теми, кто самоотверженно трудился на благо общей Победы в тылу".Дипломаты напомнили и еще об одной важной дате - 11 апреля, которая отмечается как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он был установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд в апреле 1945 года."Попытки сфальсифицировать историю войны и стереть трагические уроки истории из нашей памяти неприемлемы. Наша обязанность - заботиться о ветеранах войны и узниках концлагерей, которых с каждым годом становится все меньше; оберегать светлую память обо всех жертвах нацизма, сохранять места их захоронений и установленные в их честь памятники, не допускать их осквернения, - подчеркнули они. - Совместными усилиями мы должны противодействовать любым попыткам обелить преступления нацистов и их пособников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, добиваться наказания тех, кому до сих пор удавалось избегать справедливого возмездия. Подобные преступления не имеют срока давности".Памятуя о том, что стремление к практическому воплощению теорий расового превосходства стало одной из главных движущих сил Второй мировой войны, постоянные представители с глубокой озабоченностью отметили возрождение нацистской идеологии, тревожный рост связанных с ней проявлений агрессивного национализма, расизма, дискриминации, нетерпимости и ксенофобии. Этому, по их убеждению, необходимо решительно и бескомпромиссно противостоять."В этой связи мы приветствуем принятую 19 декабря 2016 года на 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В нынешней международной обстановке считаем ее положения особенно актуальными, - отмечается в заявлении. - На фоне множащихся вызовов безопасности и трансграничных угроз сегодня вновь востребовано объединение усилий государств на пространстве ОБСЕ в целях мирного разрешения существующих и предотвращения новых конфликтов. Мы убеждены, что это - единственный способ уберечь нынешнее и будущие поколения от бедствий новых войн".Дипломаты обратили внимание, что очередная годовщина Победы над нацизмом служит всем напоминанием о необходимости консолидации усилий международного сообщества, включая государства - участников ОБСЕ, на основе принципа неделимости безопасности, в том числе в целях выработки устойчивого иммунитета к вирусу нацизма и его проявлений, недопущения повторения той катастрофы XX века, которой стала Вторая мировая война.-0-
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"День Победы по праву вошел в историю как символ доблести и героизма, беспримерного подвига и тяжелейших испытаний, выпавших на долю десятков миллионов людей,...
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