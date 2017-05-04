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МИД Беларуси не считает исчерпанным инцидент в Париже с хоккеистами национальной сборной

05.05.2017 21:02 — Новости Политики | БелТА  
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МИД Беларуси не считает исчерпанным инцидент в Париже с хоккеистами национальной сборной
Дмитрий Мирончик. Фото из архива
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси не считает исчерпанным инцидент в Париже с хоккеистами национальной сборной. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в ответ на просьбу прокомментировать опубликованный ответ французской стороны на протест белорусского внешнеполитического ведомства в связи с произошедшим 3 мая в Париже инцидентов."Белорусская сторона не удовлетворена представленными французской стороной разъяснениями. Переданная нота является в лучшем случае формальной отпиской, не содержащей, кроме деклараций общего характера, никакой информации, которая бы содержательно обосновывала действия французских властей и могла бы быть принята белорусской стороной", - заявил пресс-секретарь.По его словам, отношение французской стороны как к белорусской национальной сборной, так и к официальному протесту МИД Беларуси не может быть охарактеризовано иначе, нежели пренебрежительное и избирательное. "Принципиально не согласны с безапелляционной попыткой заявить о том, что все, что совершают власти Франции, априори соответствует правилам международной этики в спорте и нормам поведения страны, принимающей у себя чемпионат мира по хоккею", - сказал Дмитрий Мирончик.Он напомнил, что досмотр, учиненный властями Франции в отношении белорусской команды, продемонстрировал полное отсутствие каких-либо запрещенных препаратов. "Таким образом, доказана полная безосновательность самой проверки, тем более в публичной форме и при демонстративном присутствии средств силового воздействия на членов национальной сборной нашей страны", - заявил представитель белорусского МИД."В данных условиях белорусская сторона не может считать ответ французской стороны на протест МИД Беларуси приемлемым, а сам инцидент исчерпанным. Ожидаем от французской стороны извинений в связи с недопустимым обращением с белорусскими спортсменами", - резюмировал Дмитрий Мирончик.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Белорусская сторона не удовлетворена представленными французской стороной разъяснениями. Переданная нота является в лучшем случае формальной отпиской, не...

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