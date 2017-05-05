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Обыск хоккеистов в Париже: Минск не считает инцидент исчерпанным

05.05.2017 21:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая — Sputnik. Белорусская сторона не считает инцидент с обыском национальной сборной в Париже исчерпанным и по-прежнему ждет от французов официальных извинений, заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Обыск хоккеистов в Париже: Минск не считает инцидент исчерпанным
© AFP/ MARTIN BUREAU
Обыск сборной Беларуси по хоккею провели по просьбе прокуратуры

В минувшую среду на вокзале "Монпарнас" во французской столице белорусские хоккеисты подверглись обыску со стороны местной полиции.  В связи с инцидентом посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в МИД. Сегодня, 5 мая, французская дипмиссия выступила с заявлением, в котором пояснила, что обыск был связан с борьбой с допингом и проводился по просьбе прокуратуры Парижа.

"Белорусская сторона не может считать ответ французской стороны на протест МИД Беларуси приемлемым, а сам инцидент исчерпанным. Ожидаем от французской стороны извинений в связи с недопустимым обращением с белорусскими спортсменами", — заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Он назвал ответ французских дипломатов "формальной отпиской". По его словам, нота не содержит ничего, кроме деклараций общего характера.

"Отношение французской стороны как к белорусской национальной сборной, так и к официальному протесту МИД Беларуси не может быть охарактеризовано иначе, нежели пренебрежительное и избирательное", — продолжил Мирончик.

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Минск принципиально не согласен "с безапелляционной попыткой заявить о том, что все, что совершают власти Франции, априори соответствует правилам международной этики в спорте и нормам поведения страны, принимающей у себя Чемпионат мира по хоккею".

При этом Мирончик обратил внимание, что досмотр, учиненный властями Франции в отношении белорусской команды, продемонстрировал полное отсутствие каких-либо запрещенных препаратов. 

 
Теги: Минск
 
 
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В МИД напомнили, что досмотр, учиненный властями Франции в отношении белорусской команды, продемонстрировал полное отсутствие каких-либо запрещенных препаратов.

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