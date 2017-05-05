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Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет
05.05.2017 19:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Знаменитому голливудскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд в Украину на пять лет, сообщает издание
Ранее данные Сигала были внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения актером Крыма в 2014 и 2015 годах.
"Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на пять лет", — говорится в сообщении СБУ.
В ведомстве объяснили запрет тем, что Сигал совершил "общественно опасное деяние, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины".
В ноябре 2016 года
Напомним, Сигал в августе прошлого года посещал Беларусь.
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Ранее Сигала обвинили в посещении Крыма в 2014 и 2015 годах, за что он попал в базу данных "Миротворца".
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