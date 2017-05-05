Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Знаменитому голливудскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд в Украину на пять лет, сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее данные Сигала были внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения актером Крыма в 2014 и 2015 годах.

"Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на пять лет", — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве объяснили запрет тем, что Сигал совершил "общественно опасное деяние, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины".

В ноябре 2016 года актер получил российское гражданство . Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Напомним, Сигал в августе прошлого года посещал Беларусь. Актер встретился с президентом страны Александром Лукашенко , который угостил гостя овощами со своих грядок.