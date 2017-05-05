Лукашенко направил поздравительные послания по случаю Дня Победы лидерам стран СНГ и Грузии

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.Глава государства отметил, что 9 мая - это символ мужества, отваги, патриотизма и чести. "Этот праздник напоминает нам о совместном пути, пройденном братскими народами, о единстве истории и духовного опыта, победах и пережитых испытаниях, - говорится в поздравительном послании белорусского лидера Президенту России Владимиру Путину. - Символично, что белорусы и россияне трепетно хранят память о великом подвиге предков, передают из поколения в поколение историческую правду о той страшной войне и вместе строят будущее".Александр Лукашенко направил поздравительные послания также Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Армении Сержу Саргсяну, Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, Президенту Молдовы Игорю Додону, Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Президенту Украины Петру Порошенко и Президенту Грузии Гиорги Маргвелашвили.Кроме того, глава белорусского государства поздравил председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, а также Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Поздравительные послания с Днем Победы направлены также председателю Исполнительного комитета - Исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну.-0-
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