Лукашенко: память о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам в преддверии Дня Победы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера."В ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны 72 года назад советскими войсками и их союзниками был разгромлен нацизм, пресечена его бесчеловечная агрессия. В белорусских семьях свято чтут ратный подвиг своих предков, как бесценные реликвии хранят их ордена, медали, фотографии и письма с фронта", - говорится в поздравлении.Глава государства выразил особые слова благодарности ветеранам, подчеркнув, что в Беларуси будут вечно помнить имена миллионов бойцов и тружеников тыла, отстоявших свободу любимой Родины. "Беспримерный героизм советского народа вдохновляет нынешнее поколение наших соотечественников на созидательный труд, а память о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз", - отметил Александр Лукашенко.Дорогие соотечественники!От всей души поздравляю вас с Днем Победы.В ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны 72 года назад советскими войсками и их союзниками был разгромлен нацизм, пресечена его бесчеловечная агрессия. В белорусских семьях свято чтут ратный подвиг своих предков, как бесценные реликвии хранят их ордена, медали, фотографии и письма с фронта.Дорогие ветераны, честь вам и слава! Мы будем вечно помнить имена миллионов бойцов и тружеников тыла, отстоявших свободу любимой Родины!Беспримерный героизм советского народа вдохновляет нынешнее поколение наших соотечественников на созидательный труд, а память о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз.В этот поистине всенародный праздник желаю всем здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над родной Беларусью.Александр Лукашенко.-0-
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