|
Лукашенко поздравил коллектив журнала "Беларуская думка" с 95-летием издания
06.05.2017 07:24 — Новости Политики | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции журнала "Беларуская думка" с 95-летием, сообщили БЕЛТА в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"За свою долгую историю ваше издание сменило несколько названий, но суть его деятельности осталась неизменной – представление читателю достоверной актуальной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии