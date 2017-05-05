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Лукашенко поздравил c 95-летием народного артиста СССР Владимира Этуша
06.05.2017 07:35 — Новости Политики | БелТА
Владимир Этуш6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил c 95-летием народного артиста СССР Владимира Этуша, сообщили БЕЛТА в
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