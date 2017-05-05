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Лукашенко поздравил c 95-летием народного артиста СССР Владимира Этуша

06.05.2017 07:35 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко поздравил c 95-летием народного артиста СССР Владимира Этуша
Владимир Этуш
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил c 95-летием народного артиста СССР Владимира Этуша, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера."Ваш жизненный путь - пример достижения вершин актерского мастерства и преданного служения искусству. Яркие и запоминающиеся образы, созданные Вами в театре и кино, принесли Вам заслуженное уважение профессионалов и искреннюю любовь зрителей", - говорится в поздравлении.Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят творческую и педагогическую деятельность артиста, которая способствует укреплению культурных связей между братскими народами двух стран.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Ваш жизненный путь - пример достижения вершин актерского мастерства и преданного служения искусству. Яркие и запоминающиеся образы, созданные Вами в театре и...

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