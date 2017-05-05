МИД назвал отпиской ответ Парижа по поводу обыска сборной Беларуси

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Разъяснения французской стороны по поводу обыска, которому подверглась национальная сборная Беларуси в Париже перед стартом Чемпионата мира по хоккею, являются формальной отпиской, заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.



© Sputnik Алексей Куденко Буре и Фетисов прокомментировали скандал с белорусскими хоккеистами

Полиция Франции провела обыск белорусских спортсменов 3 мая на железнодорожном вокзале в Париже. Проверка заняла в общей сложности около получаса, запрещенных препаратов и предметов у хоккеистов не обнаружили. Спортсмены были отпущены в гостиницу. Позже белорусский МИД потребовал от французской стороны объяснений и вызвал к себе чрезвычайного и полномочного посла Франции в стране Дидье Канесса. Накануне оргкомитет Чм и президент ИИХФ Рене Фазель принесли извинения белорусской стороне. В пятницу также появился официальный комментарий случившегося французской стороны. В посольстве Франции в Минске заметили, что обыск проводился по просьбе прокуратуры Парижа и был обусловлен борьбой с допингом .

"Белорусская сторона не удовлетворена представленными французской стороной разъяснениями. Переданная нота является в лучшем случае формальной отпиской, не содержащей, кроме деклараций общего характера, никакой информации, которая бы содержательно обосновывала действия французских властей и могла бы быть принята белорусской стороной", — говорится в комментарии Мирончика, опубликованном на сайте министерства .

Он заметил, что Парижа к белорусским спортсменам, а также официальному протесту МИД "не может быть охарактеризовано иначе, нежели пренебрежительное и избирательное". Мирончик заявил, что в этих условиях Минск не считает инцидент с хоккеистами исчерпанным, а ответ французов приемлемым .

"Ожидаем от французской стороны извинений в связи с недопустимым обращением с белорусскими спортсменами", — заключил он.

Напомним, это не первый случай, когда белорусские спортсмены подвергаются обыску во Франции. Так, перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро французская полиция обыскала тренировочную базу сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В результате мужская команда была отстранена от Игр . Однако CAS оправдал зимой белорусов . Министра спорта и туризма республики Александр Шамко отметил, что французы не могут смириться с этим и по-прежнему ищут поводы, чтобы насолить Беларуси .