Лукашенко поздравил белорусов и лидеров зарубежных стран с Днем Победы

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан республики и лидеров стран СНГ и Грузии с Днем Победы.

В поздравлении соотечественникам белорусский президент отметил, что сегодня в семьях белорусов свято чтут ратный подвиг своих предков, как бесценные реликвии хранят их ордена, медали, фотографии и письма с фронта.

"Беспримерный героизм советского народа вдохновляет нынешнее поколение наших соотечественников на созидательный труд, а память о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба главы государства.

Лукашенко обратился со словами благодарности и признательности к ветеранам. "Честь вам и слава! Мы будем вечно помнить имена миллионов бойцов и тружеников тыла, отстоявших свободу любимой Родины!" — сказал он.

Президент пожелал соотечественникам в этот всенародный праздник здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над родной Беларусью.

Глава государства также направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений.

В поздравлениях Лукашенко отметил, что 9 Мая — это символ мужества, отваги, патриотизма и чести.

"Этот праздник напоминает нам о совместном пути, пройденном братскими народами, о единстве истории и духовного опыта, победах и пережитых испытаниях", — говорится в поздравительном послании белорусского лидера президенту России Владимиру Путину.

По мнению Лукашенко, символично, что белорусы и россияне трепетно хранят память о великом подвиге предков, передают из поколения в поколение историческую правду о той страшной войне и вместе строят будущее.

Белорусский президент также направил поздравительные послания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Сержу Саргсяну, президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, президенту Молдовы Игорю Додону, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, президенту Украины Петру Порошенко и президенту Грузии Гиорги Маргвелашвили.

Кроме того, глава белорусского государства поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, главу Совфеда РФ Валентину Матвиенко, спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, а также Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поздравительные послания с Днем Победы направлены также председателю Исполкома СНГ Сергею Лебедеву, госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте, председателю Коллегии ЕЭК Тиграну Саркисяну.