|
ЕС осудил расстрел в Беларуси гомельского убийцы и насильника
06.05.2017 16:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая – Sputnik. Очередной расстрел преступника в Беларуси идет вразрез с заявленной республикой готовностью сотрудничать с ЕС по поводу введения моратория на смертную казнь, сообщила Европейская внешнеполитическая служба в субботу.
© Sputnik Алексей Филиппов
О расстреле Острикова стало известно накануне: по информации правозащитников, казнить его могли в период с 13 по 29 апреля.
"Продолжающееся применение смертной казни идет вразрез с заявленной готовности Беларуси сотрудничать с международным сообществом, в том числе Европейским Союзом, по этому вопросу введения моратория на нее", – говорится в сообщении.
В ЕС снова призвали Беларусь, единственную страну в Европе, в которой до сих пор применяется высшая мера наказания, смягчить остальные смертные приговоры и установить мораторий на расстрелы в стране.
33-летний Остриков был признан Гомельским областным судом виновным в совершении двух изнасилований и убийств и приговорен к расстрелу. Верховный суд оставил данный приговор в силе. Сейчас ожидаются расстрелы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ЕС призвали смягчить остальные смертные приговоры и установить мораторий на расстрелы в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии