ЕС осудил расстрел в Беларуси гомельского убийцы и насильника

МИНСК, 6 мая – Sputnik. Очередной расстрел преступника в Беларуси идет вразрез с заявленной республикой готовностью сотрудничать с ЕС по поводу введения моратория на смертную казнь, сообщила Европейская внешнеполитическая служба в субботу.



© Sputnik Алексей Филиппов Правозащитники: приведен в исполнение очередной смертный приговор

О расстреле Острикова стало известно накануне: по информации правозащитников, казнить его могли в период с 13 по 29 апреля.

"Продолжающееся применение смертной казни идет вразрез с заявленной готовности Беларуси сотрудничать с международным сообществом, в том числе Европейским Союзом, по этому вопросу введения моратория на нее", – говорится в сообщении.

В ЕС снова призвали Беларусь, единственную страну в Европе, в которой до сих пор применяется высшая мера наказания, смягчить остальные смертные приговоры и установить мораторий на расстрелы в стране.

33-летний Остриков был признан Гомельским областным судом виновным в совершении двух изнасилований и убийств и приговорен к расстрелу. Верховный суд оставил данный приговор в силе. Сейчас ожидаются расстрелы жителя Мозыря Кирилла Казачка и жителя Наровли Алексея Михалени .