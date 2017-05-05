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ЕС осудил расстрел в Беларуси гомельского убийцы и насильника

06.05.2017 16:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая – Sputnik. Очередной расстрел преступника в Беларуси идет вразрез с заявленной республикой готовностью сотрудничать с ЕС по поводу введения моратория на смертную казнь, сообщила Европейская внешнеполитическая служба в субботу.

ЕС осудил расстрел в Беларуси гомельского убийцы и насильника
© Sputnik Алексей Филиппов
Правозащитники: приведен в исполнение очередной смертный приговор

О расстреле Острикова стало известно накануне: по информации правозащитников, казнить его могли в период с 13 по 29 апреля. 

"Продолжающееся применение смертной казни идет вразрез с заявленной готовности Беларуси сотрудничать с международным сообществом, в том числе Европейским Союзом, по этому вопросу введения моратория на нее", – говорится в сообщении.

В ЕС снова призвали Беларусь, единственную страну в Европе, в которой до сих пор применяется высшая мера наказания, смягчить остальные смертные приговоры и установить мораторий на расстрелы в стране.

33-летний Остриков был признан Гомельским областным судом виновным в совершении двух изнасилований и убийств и приговорен к расстрелу. Верховный суд оставил данный приговор в силе. Сейчас ожидаются расстрелы жителя Мозыря Кирилла Казачка и жителя Наровли Алексея Михалени

 
Теги: Минск
 
 
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В ЕС призвали смягчить остальные смертные приговоры и установить мораторий на расстрелы в стране.

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