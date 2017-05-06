Пограничный контроль в одни ворота: Минск отказывается проверять пассажиров российских рейсов

Интеграция Беларуси и России переживает странные времена: нефтегазовые споры, пограничные зоны, а теперь и международные терминалы в российских аэропортах для белорусских рейсов. Причем, многие вещи происходят «в одни ворота», когда на ограничительные меры идет именно Россия. Эксперты называют «решение об аэропортах» одной из форм давления на Минск.

Что произошло?

Как рассказал госсекретарь союзного государства Григорий Рапота, с 15 мая все рейсы между РФ и Беларусью будут переведены в международные сектора : пассажиры, которые не являются гражданами одной из стран, будут проходить пограничный контроль. Его не будут проходить граждане Беларуси и РФ — они могут пересекать границу по паспортам, как и ранее.

В Пограничной службе России пояснили, что проверка документов в том числе связана с указом об отмене белорусских виз на пять дней для граждан 80 стран. По словам представителей Погранслужбы ФСБ РФ, контроль паспортов в аэропортах ввели для того, чтобы граждане третьих стран не могли проехать в Россию с белорусской территории без виз, пишет «Газета.ру».

Ассимитричную реакцию российской стороны вызвал подписанный в январе Александр Лукашенко указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью.

Тем не менее, с 12 февраля белорусский безвизовыйй режим вступил в действие .

По данным ВЦИОМ, россияне поддержали действия своих властей, негативно оценив введение Беларусью безвизового режима для иностранцев.

Беларусь проверок вводить не будет

В Минске, похоже, решили сохранять спокойствие и ни в коем случае не вводить ответных мер. Возможно, если Россия начнет строить на границе стену, белорусы будут потихоньку разбирать ее со своей стороны.

В Беларуси пограничный контроль на воздушных судах, следующих авиарейсами из Беларуси в Россию и в обратном направлении, осуществляться не будет. «Беларусь в настоящее время не видит причин для проведения пограничного контроля на внутренних рейсах между Россией и Беларусью», — сказал начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Олег Ляшук.

МИД Беларуси: посмотрим

«Мы действительно получили официальное уведомление российской стороны 21 апреля 2017 года о переводе всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов», — сообщил официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Он подчеркнул, что «по заверениям российской стороны, новый порядок не приведет к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан». «Посмотрим, как будут реализовываться эти новые подходы», — добавил пресс-секретарь МИД.

Переманивают пассажиров

«Вопросы по поводу такого решения возникают у всех, — сказалла замдиректора Департамента по авиации Минтранса Беларуси Ирина Морозова. — У нас достаточно много пунктов назначения в России, в том числе есть такие, которые не оборудованы международными терминалами».

Она отметила, что в результате решения российской стороны пассажиры-транзитники должны будут проходить двойной пограничный контроль. В результате может снизиться привлекательность белорусских транзитных рейсов, Морозова говорит, что в департаменте этим обеспокоены. В 2016 году транзитных пассажиров было 48,9%, пишет Tut.by.

Опасения о снижении транзита высказала и авиакомпания «Белавиа».

«Думаю, что это экономический интерес — переманивание транзитного потока в собственные аэропорты», — считает замдиректора департамента.

Подрыв транзитного потенциала и доказательство суверенитета

«Решение о переводе белорусских рейсов в международные терминалы — это продолжение той линии, которую Россия проводит больше года. Оно связано с де-факто восстановлением пограничного контроля на границе Беларуси и России», — сказал БДГ руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Он назвал этот шаг российской стороны ожидаемым событием и напомнил, что, по официальной версии России, оно связано с тем, что с белорусского направления на территорию РФ могут проникнуть люди, которые «могут подорвать национальную безопасность», а также с террористической угрозой.

Сивицкий напомнил, что ранее было принято решение о направлении граждан третьих стран в международные пункты пропуска, которых на белорусско-российской границе не существует. «Направление в международные терминалы — техническое воплощение этой установки. Распоряжение главы ФСБ имеет не только правовые, но и технические последствия для белорусско-российских отношений», — добавил он.

«С одной стороны это, безусловно, форма давления на Беларусь, так как нарушаются ряд соглашений в рамках Союзного государства, в том числе соглашение о т. н. миграционной карте Союзного государства. Российская федерация использует его с целью заставить Минск более глубоко коорднировать внешнюю политику, а в идеале добиться появления визы Союзного государства», — подчеркнул эксперт.

Арсений Сивицкий говорит, что решение российской стороны подрывает транзитный потенциал Беларуси. «Но с другой стороны, здесь официальный Минск может отстаивать независимость Беларуси в вопросах регулирования государственной границы в противовес уступкам, на которые вынуждает идти российская сторона и которые подрывают наш суверенитет», — заключил эксперт.

Интеграция Беларуси и России переживает странные времена. Такими темпами скоро Союзное государство останется только в аэропорте «Минск-2».