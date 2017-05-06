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Во Франции стартует второй тур президентских выборов

07.05.2017 08:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мая — Sputnik. Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции — одна из самых скандальных и непредсказуемых. Впервые в истории страны действующий президент отказался от права баллотироваться на второй срок.

Во Франции стартует второй тур президентских выборов
© AFP/ JOEL SAGET
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Франсуа Олланд осознавал, что с учетом провальных итогов пятилетки у него нет шансов на переизбрание.

Президентские выборы в Пятой республике проходят в 11-й раз. Главу государства избирают на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. Первый тур выборов состоялся 23 апреля. Согласно его итогам, бороться за президентское кресло продолжили центрист Эммануэль Макрон (он получил 24,01% голосов) и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — она стала второй с 21,3%.

Фаворитом, согласно опросам, является Макрон. По данным большинства социологических служб, поддержать кандидата готовы 62% избирателей. Политик в свои 39 лет — дебютант президентских выборов. За Ле Пен собираются отдать свои голоса 38% избирателей. На прошлых президентских выборах 2012 года ее поддержали 17,9% избирателей.

Сегодня, 7 мая, избирательные участки будут открыты с 08:00 по местному времени. На большей части страны они закроются в 19:00, а в крупных городах голосовать можно будет до 20:00.

До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

Победитель сегодняшнего тура выборов сменит действующего главу Франции в Елисейском дворце.

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Теги: Минск
 
 
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