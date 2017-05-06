Второй тур выборов во Франции: позиции кандидатов Ле Пен и Макрона

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Борьбу за президентское кресло ведут лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.



© Sputnik Алексей Витвицкий Во Франции стартует второй тур президентских выборов

Позиции кандидатов на пост главы страны по многим вопросам нередко оказывались противоположными. По-разному видят Макрон и Ле Пен будущее Франции в Евросоюзе, отношения с Россией и США, борьбу с терроризмом и проблему иммиграции.

Ле Пен, говоря о своем оппоненте, не раз использовала фразу "идеальный антипод". Предвыборные общения кандидатов наглядно иллюстрирует расхождение политических взглядов кандидатов.

Отношения с Россией и США

Ле Пен многократно заявляла, что намерена наладить отношения с Россией таким образом, чтобы Европа "могла смотреть в спокойное будущее". Она назвала санкции Запада против РФ "бестолковыми", а также признала воссоединение Крыма с Россией. По ее мнению, необходимо добиваться баланса в отношениях с США и РФ. Ле Пен заявляла, что у Парижа нет причин вести "холодную войну" с Россией, призывала развивать дипломатические, торговые, стратегические отношения с этой "великой страной".

Одна из ключевых тем в отношениях с Россией — совместное противодействие международному терроризму, вопрос борьбы с которым занимает важное место в программах кандидатов. Угроза терактов во Франции в последнее время стала частью повседневной жизни.

Ле Пен придерживается мнения, что Франции и РФ стоило бы обмениваться разведывательными данными в сфере борьбы с терроризмом. По ее словам, Москва и Париж относятся к тем силам, которые реально борются с терроризмом. Она также заявляла, что намерена придерживаться баланса в международных отношениях, опираясь на концепцию многополярного мира, а не сужая внешнюю политику до рамок Евросоюза.

Бывший министр экономики Франции Макрон считает, что с Россией надо вести диалог, но позиция его при этом жестче. Он настаивает на том, что прочные связи Франции с США как традиционным стратегическим партнером должны остаться приоритетом, в том числе в сфере борьбы с терроризмом. Экс-министр не намерен сильно сближаться с Россией, которую он считает "рабочим партнером" по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризису. Макрон также настаивает на сохранении санкций в отношении РФ в привязке к выполнению минских соглашений.

Реформы или евроинтеграция

Центральной частью программы Марин Ле Пен в кампании перед первым туром был возможный выход Франции из Евросоюза — Frexit. Перед вторым туром Ле Пен немного смягчила риторику, заявив, что хочет заменить ЕС на "Европейский альянс свободных и суверенных государств", инициировав, в случае победы, переговоры о глубокой реформе этого "тоталитарного" союза, и если переговоры провалятся, поставить вопрос о проведении референдума.



© REUTERS Pascal Rossignol Кандидат в президенты Франции готов вернуть обязательный призыв в армию

При этом она отмечала, что не является противницей Европы, но европейский проект, по ее словам, сильно отклонился от своих целей. Ле Пен выступала также за восстановление национальных границ, выход из шенгенского пространства и из военного командования НАТО.

Макрон, в свою очередь, напротив, убежденный сторонник евроинтеграции, и считает своим приоритетом защиту интересов Евросоюза и его граждан, особенно после выхода Великобритании из состава ЕС. Однако и его риторика по этому вопросу перед вторым туром претерпела изменения: так, он заявил, что Евросоюз должен провести реформы или столкнуться с перспективой выхода Франции из состава ЕС, так как у французов накопилась "злоба" в отношении союза.

Единая валюта

В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта нежизнеспособна из-за разницы в конкурентоспособности стран. Она также заявляла, что в случае избрания в течение двух лет вернет в обращение франк для ежедневных платежей, но сохранит европейскую валюту для корпоративных расчетов и расчетов с другими странами. Макрон подверг эту идею жесткой критике.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Победу во втором туре выборов, который пройдет 7 мая, также прочат лидеру от движения "Вперед".