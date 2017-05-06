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Макрон и Ле Пен проголосовали на президентских выборах во Франции

07.05.2017 14:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мая — Sputnik. Кандидаты на пост главы Франции проголосовали во втором туре президентских выборов, который проходит в воскресенье.

Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижжит отдали голоса в избирательном участке, расположенном в курортном Туке (департамент Па-де-Кале). Макрон пообщался с избирателями, а после того, как отдал свой голос, отправился в избирательный штаб своего движения "Вперед" в Париже.

Марин Ле Пен сделала свой выбор в местечке Энен-Бомон через несколько минут после своего соперника. Кандидат на пост президента уложилась с голосованием в десять минут и недолго общалась с избирателями.

Явка избирателей на 12:00 по местному времени составила 28,23%, свидетельствуют данные министерства внутренних дел страны. Ведомство отвечает за организацию и проведение голосования.

Эти данные свидетельствуют о том, что жители Франции голосуют недостаточно активно. Впервые за долгие годы явка во втором туре ниже, чем в первом. Две недели ранее явка избирателей к полудню составила 28,54%.

Утром в воскресенье во французской метрополии открылись более 66,5 тысяч избирательных участков, куда для голосования смогут прийти около 47 миллионов избирателей.

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

 
Теги: Минск
 
 
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Явка избирателей на 12:00 по местному времени составила 28,23%, свидетельствуют данные министерства внутренних дел Франции.

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