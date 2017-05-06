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СМИ: Макрон лидирует во втором туре презедентских выборов во Франции

07.05.2017 18:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мая — Sputnik. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон опережает во втором туре президентских выборов свою соперницу, кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, набирая в диапазоне от 60% до 64% голосов, такую оценку привела бельгийская телерадиокомпания RTBF.

"Согласно этим надежным цифрам и оценкам, Эманнуэль Макрон получит от 60% до 64% голосов", — передал в воскресенье телеканал.

СМИ: Макрон лидирует во втором туре презедентских выборов во Франции
© Sputnik / Виктор Толочко
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Публикация прогнозов и результатов опросов на выходе с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования, за нарушение предусмотрен штраф в 75 тыс. евро. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно публикуют данные своих исследований, которые подвергаются во Франции сомнению: ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так порой и оказывались некорректными.

Во время первого тура нынешних выборов 23 апреля прогнозы бельгийского телеканала RTBF оказались очень близкими к окончательным результатам с отклонением от 0,5 до 3%.

В преддверии второго тура госкомиссия по соцопросам Франции заявила, что любые оценки результатов голосования до 20.00 по парижскому времени не могут рассматриваться как достоверные.

СМИ: Макрон лидирует во втором туре презедентских выборов во Франции
© Sputnik Кристина Афанасьева
Макрон и Ле Пен проголосовали на президентских выборах во Франции

В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время закрытия участков на час: большинство из них закроются в 19.00, и только в крупных городах они будут работать до восьми вечера. Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить оценку для средств массовой информации.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к полудню составила 28,54%.

 
Теги: Минск
 
 
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Кандидат опережает своего главного конкурента Марин Ле Пен, набрав на настоящий момент 64% голосов.

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