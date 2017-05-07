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Ле Пен поздравила Макрона с победой на выборах

07.05.2017 21:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мая — Sputnik. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен поздравила с победой на выборах своего конкурента, главу движения "Вперед" Эммануэля Макрона, с победой на выборах президента Франции, сообщает РИА Новости.

В своем обращении к избирателям Ле Пен отметила, что французы выбрали нового президента Франции, проголосовав за продолжение прежнего курса. Она сообщила, что уже позвонила Макрону, чтобы поздравить его с избранием.

Ле Пен поздравила Макрона с победой на выборах
© Sputnik Кристина Афанасьева
Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции

"Я хочу поблагодарить 11 миллионов французов, которые отдали мне свои голоса и свое доверие, а также сторонников, которые поддерживали и сопровождали меня на протяжении всей президентской компании. Также я хочу поблагодарить Николя Дюпон-Эньяна, который поддержал меня, за его мужественный выбор", — цитирует ресурс слова кандидата в президенты.

Она также отметила, что "Национальный фронт" должен обновиться к парламентским выборам и стать новой политической силой.

Ранее МВД Франции опубликовало первые данные о результатах голосования, согласно которым Ле Пен набирает 40% голосов, Макрон — около 60%. При этом она опережает своего соперника в ряде департаментов на севере Франции.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер "Национального фронта" также выступила перед избирателями с благодарственной речью.

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