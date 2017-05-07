Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, по предварительным оценкам, одерживает победу над лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре выборов с 60,19 % голосов при явке избирателей в 26-27%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства внутренних дел Франции.

По результатам подсчета 4,1 миллиона голосов, Макрон набирает 60,19%, Ле Пен — 39,81%. Также отмечается, что среди обработанных бюллетеней 359 тысяч пустых и 160 тысяч испорченных.



© Sputnik Ирина Калашникова Ле Пен поздравила Макрона с победой на выборах

В воскресенье состоялся второй тур выборов президента Франции, основная часть участков в стране закрылась в 20.00 мск, в больших городах голосование длилось до 21.00 мск.

Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

В целом же, по мнению экспертов, победа Макрона способна благоприятно повлиять на экономический рост как Франции, так и еврозоны. Макрон занимает проевропейскую позицию и не собирается выводить страну ни из еврозоны, ни из ЕС, в отличие от своей соперницы Ле Пен, отмечают они. По мнению старшего экономиста по Европе Oxford Economics Джеймса Никсона, при Макроне можно будет снять значительную порцию политической неопределенности, которая витает над Евросоюзом с начала текущего года после выхода Великобритании из ЕС и заявлений Ле Пен о возможности повторения того же сценария во Франции в случае ее победы.



© Sputnik Владимир Федоренко Людей эвакуируют с площади перед Лувром из-за угрозы безопасности

Второй тур выборов во Франции сопровождался акциями протеста недовольных тем, что в финале оказались именно эти два кандидата. "Ни Ле Пен, ни Макрон!" — таков был лозунг манифестаций, которые вылились в беспорядки на парижских улицах, когда полиция применяла слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки, а радикалы бросали в полицию бутылки, палки, громили ограждения и сожгли несколько автомобилей.

Во время массовых беспорядков ранения получили четыре человека, а около 30 были задержаны.

Протесты ожидаются и по окончании подсчета голосов во втором туре, хотя пока в Париже относительно спокойная ситуация. Меры безопасности повышены по сравнению с обычными днями, на улицах встречаются, в том числе патрули "Иностранного легиона", которые привлечены для усиления. Накануне французская полиция объявила в розыск троих человек — двух граждан Бельгии, предположительно, арабского происхождения и одного афганца.