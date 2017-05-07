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Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом Франции

08.05.2017 07:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Основатель движения "Вперед", бывший министр экономики Эммануэль Макрон победил во втором туре выборов президента Франции и стал самым молодым главой государства в истории Пятой республики, сообщает Sputnik International.

Накануне во Франции состоялся второй тур президентских выборов, участие в котором по результатам первого приняли Макрон (24,01% в первом туре) и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с (21,3%).

Поздно ночью МВД Франции обнародовало данные голосования. Так, после подсчета 100% бюллетеней за Макрона проголосовали 66,06% избирателей (в общей сложности 20,7 миллиона человек). Ле Пен получила 33,94% (10,6).

Всего же участие в голосовании приняли 74,62% французов. Отмечается, что почти три миллиона человек (6,33%) опустили в урны пустые бюллетени, подчеркивая тем самым, что их не устраивает ни один из кандидатов. Еще 2,24% бюллетеней (1,06) признаны недействительными.

39-летний Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон — так полностью звучит его имя — стал самым молодым президентом Пятой республики, созданной генералом Шарлем де Голлем более 50 лет назад.

Новый французский лидер женат на своей школьной учительнице Бриджит Тронье, которая на 24 года старше своего супруга. Она преподает литературу в колледже иезуитов в элитном XVI округе Парижа. 

 
Теги: Минск
 
 
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Макрон уже начал принимать поздравления с победой на выборах, мировые лидеры заявляют о желании встретится с новым французским президентом.

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