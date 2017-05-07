Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом Франции

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Основатель движения "Вперед", бывший министр экономики Эммануэль Макрон победил во втором туре выборов президента Франции и стал самым молодым главой государства в истории Пятой республики, сообщает Sputnik International .

Накануне во Франции состоялся второй тур президентских выборов, участие в котором по результатам первого приняли Макрон (24,01% в первом туре) и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с (21,3%).

Поздно ночью МВД Франции обнародовало данные голосования. Так, после подсчета 100% бюллетеней за Макрона проголосовали 66,06% избирателей (в общей сложности 20,7 миллиона человек). Ле Пен получила 33,94% (10,6).

Всего же участие в голосовании приняли 74,62% французов. Отмечается, что почти три миллиона человек (6,33%) опустили в урны пустые бюллетени, подчеркивая тем самым, что их не устраивает ни один из кандидатов. Еще 2,24% бюллетеней (1,06) признаны недействительными.

39-летний Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон — так полностью звучит его имя — стал самым молодым президентом Пятой республики, созданной генералом Шарлем де Голлем более 50 лет назад.

Новый французский лидер женат на своей школьной учительнице Бриджит Тронье , которая на 24 года старше своего супруга. Она преподает литературу в колледже иезуитов в элитном XVI округе Парижа.