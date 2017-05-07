Путин поздравил Макрона с победой на выборах

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции, сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне во Франции прошел второй тур выборов главы государства. Макрон набрал более 66% процентов голосов.



© REUTERS Christian Hartmann Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом Франции

"Президент России подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции", — говорится в солобщении.

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что французы доверили Макрону возглавить страну "в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период". "Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности", — добавил Путин.

Слова поздравления Макрону также направили и лидеры других стран, в частности премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие.

СМИ со ссылкой на сторонников Макрона сообщают, что первый визит в качестве президента страны он совершит в Германию.