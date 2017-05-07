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Лукашенко поздравил Макрона с избранием на должность Президента Франции
08.05.2017 11:50 — Новости Политики | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием на должность Президента Французской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
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"Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении белорусско-французских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других...
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