Лукашенко поздравил Макрона, ставшего президентом Франции

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik Ирина Калашникова Путин поздравил Макрона с победой на выборах

В воскресенье, 7 мая, во Франции состоялся второй тур выборов главы государства. В понедельник МВД Пятой республики опубликовало окончательные данные голосования: Макрон набрал 66,1%, Марин Ле Пен — 33,9% .

"Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении белорусско-французских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, развитии конструктивного взаимодействия между нашими государствами в международных организациях", — говорится в поздравлении.

Лукашенко рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Минском и Парижем ради процветания и благосостояния народов двух стран.