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Лукашенко поздравил Макрона, ставшего президентом Франции

08.05.2017 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко поздравил Макрона, ставшего президентом Франции
© Sputnik Ирина Калашникова
Путин поздравил Макрона с победой на выборах

В воскресенье, 7 мая, во Франции состоялся второй тур выборов главы государства. В понедельник МВД Пятой республики опубликовало окончательные данные голосования: Макрон набрал 66,1%, Марин Ле Пен — 33,9%.

"Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении белорусско-французских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, развитии конструктивного взаимодействия между нашими государствами в международных организациях", — говорится в поздравлении.

Лукашенко рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Минском и Парижем ради процветания и благосостояния народов двух стран.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции, сообщили Sputnik...

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