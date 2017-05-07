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Лукашенко поздравил Макрона, ставшего президентом Франции
08.05.2017 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik Ирина Калашникова
В воскресенье, 7 мая, во Франции состоялся второй тур выборов главы государства. В понедельник МВД Пятой республики опубликовало окончательные данные голосования:
"Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении белорусско-французских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, развитии конструктивного взаимодействия между нашими государствами в международных организациях", — говорится в поздравлении.
Лукашенко рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Минском и Парижем ради процветания и благосостояния народов двух стран.
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции, сообщили Sputnik...
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