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Партнерство и сотрудничество должны быть в основе международной политики государств - Макей

08.05.2017 14:37 — Новости Политики | БелТА  
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Партнерство и сотрудничество должны быть в основе международной политики государств - Макей
Владимир Макей. Фото из архива
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партнерство и сотрудничество должны быть в основе международной политики государств. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время посещения историко-культурного комплекса "Линия Сталина", передает корреспондент БЕЛТА.Владимир Макей отметил, что непременно нужно помнить о том вкладе, который внесла Беларусь в разгром фашизма, о потерях, которые страна понесла. "Для нас, для всего белорусского народа 9 мая - День Победы - это священный день. Мы потеряли одну треть своего народа в Великой Отечественной войне. Эти дни, 8 и 9 мая, Генеральной ассамблеей ООН названы Днями памяти и примирения", - сказал министр. Он отметил, что страны, которые в годы войны были на разных сторонах баррикад, сегодня не должны воспринимать друг друга как врагов. Надо строить политику на основе дружеских, партнерских отношений. Это принесет большую отдачу. Беларусь в прошлом сделала многое для всего мира, всего человечества и продолжит это делать, убежден Владимир Макей. "Мы не являемся источником какой-то опасности, конфликтогенности. Мы доноры безопасности в Европе. Мы защищаем нашу совместную границу с Евросоюзом от наплыва нелегальных мигрантов, трансграничной преступности, торговли людьми и др.", - отметил он./Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Макей отметил, что непременно нужно помнить о том вкладе, который внесла Беларусь в разгром фашизма, о потерях, которые страна понесла.

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