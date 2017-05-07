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Выбор Макрона свидетельствует о приверженности Франции оставаться открытой внешнему миру - посол
08.05.2017 16:00 — Новости Политики | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбор французскими избирателями лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона в качестве нового президента Франции свидетельствует о приверженности страны оставаться открытой внешнему миру. Об этом заявил журналистам посол Франции в Беларуси Дидье Канесс во время посещения историко-культурного комплекса "Линия Сталина", передает корреспондент БЕЛТА. "Высказались за то, чтобы Франция осталась открытой внешнему миру страной ", - сказал Дидье Канесс. Он добавил, что победу на избирательном участке в Минске одержал Эммануэль Макрон.Отвечая на вопрос, какова будет стратегия развития отношений между Беларусью и Францией после выборов нового президента, дипломат отметил: "Теперь нужно ждать формирования нового правительства, назначения нового министра иностранных дел. В июне еще будут парламентские выборы".Что касается общей истории двух стран, Дидье Канесс поддержал предложение масштабно увековечить память летчиков и техников эскадрильи "Нормандия-Неман". "Это важная страница нашей совместной истории. И, конечно, мы открыты к любым предложениям, чтобы ее увековечить", - сказал он.-0-
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"Высказались за то, чтобы Франция осталась открытой внешнему миру страной ", - сказал Дидье Канесс. Он добавил, что победу на избирательном участке в Минске одержал...
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