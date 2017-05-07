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Минская площадка важна для урегулирования конфликта на востоке Украины - посол
08.05.2017 16:48 — Новости Политики | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская площадка важна для урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим во время посещения историко-культурного комплекса "Линия Сталина", передает корреспондент БЕЛТА. Игорь Кизим отметил, что работа, которая ведется в трехсторонней контактной группе, важна и нужна, она заставляет стороны прилагать усилия, чтобы конфликт был нивелирован и исчерпан. "Важная задача - достичь мира на нашей земле, на востоке Украины, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Нам на нашей земле война не нужна", - сказал посол.Что касается белорусско-украинских отношений в экономической сфере, в целом они складываются неплохо. "У нас сейчас позитивная динамика товарооборота. Первый квартал этого года показывает хорошую динамику, по некоторым позициям до 50% увеличили наш товарооборот по сравнению с этим же периодом прошлого года", - отметил дипломат. Он напомнил, что недавно проходила встреча глав двух государств, где президентами были поставлены четкие задачи. Главная работа будет идти в рамках двухсторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям.В беседе с корреспондентом БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Мартин Оберг сообщил, что страны достигли определенных успехов в двустороннем взаимодействии. Однако в плане наращивания товарооборота еще предстоит провести серьезную работу. Активизация торгово-экономических отношений в первую очередь зависит от самого бизнеса.-0-
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Игорь Кизим отметил, что работа, которая ведется в трехсторонней контактной группе, важна и нужна, она заставляет стороны прилагать усилия, чтобы конфликт был...
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