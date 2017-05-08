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Трамп и Макрон встретятся 25 мая на саммите НАТО в Брюсселе
08.05.2017 23:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп и избранный глава Франции Эммануэль Макрон в ходе первого телефонного разговора договорились о встрече на саммите НАТО, который пройдет 25 мая в Брюсселе.
© Sputnik Ирина Калашникова
В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов, во время которых бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. За Макрона проголосовали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).
Как говорится в сообщении Белого дома, Трамп подчеркнул свое желание тесно сотрудничать с избранным президентом Макроном в решении общих проблем и отметил давнюю и прочную историю сотрудничества между Соединенными Штатами и их старейшим союзником Францией.
"Лидеры двух стран договорились о встрече 25 мая на встрече лидеров НАТО в Брюсселе", — говорится в сообщении.
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Трамп и Макрон обсудили во время телефонного разговора место и дату первой встречи.
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