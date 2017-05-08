ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп и Макрон встретятся 25 мая на саммите НАТО в Брюсселе

08.05.2017 23:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп и избранный глава Франции Эммануэль Макрон в ходе первого телефонного разговора договорились о встрече на саммите НАТО, который пройдет 25 мая в Брюсселе.

Трамп и Макрон встретятся 25 мая на саммите НАТО в Брюсселе
© Sputnik Ирина Калашникова
Инаугурация Эммануэля Макрона состоится 14 мая

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов, во время которых бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. За Макрона проголосовали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

Как говорится в сообщении Белого дома, Трамп подчеркнул свое желание тесно сотрудничать с избранным президентом Макроном в решении общих проблем и отметил давнюю и прочную историю сотрудничества между Соединенными Штатами и их старейшим союзником Францией.

"Лидеры двух стран договорились о встрече 25 мая на встрече лидеров НАТО в Брюсселе", — говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трамп и Макрон обсудили во время телефонного разговора место и дату первой встречи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Меркель и Порошенко обсудили по телефону ситуацию в Донбассе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика