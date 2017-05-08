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Меркель и Порошенко обсудили по телефону ситуацию в Донбассе
08.05.2017 21:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе разговора по телефону обсудили ситуацию в Донбассе и отметили приоритетность выполнения компонента безопасности Минских договоренностей.
© Sputnik Алексей Никольский
"Президент Украины акцентировал на недопустимости проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая", — говорится в сообщении
В ходе беседы Меркель проинформировала Порошенко о результатах ее переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли 2 мая в Сочи.
Главы Украины и Германии отметили необходимость работы в Нормандском формате, в частности, с участием новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона.
Порошенко и Меркель осудили
Трудности перевода
После переговоров многие СМИ сообщили, что лидер Германии высказалась за передачу границы в Донбассе под контроль Украины независимо от выполнения политической части Минских соглашений. Однако спецпредставитель президента Украины по гуманитарным вопросам в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Виктор Медведчук, изучив стенограмму ее выступления на немецком языке, отметил: первоначальный перевод неточно передает мысль выступающей. Меркель на самом деле говорила о прямой последовательности выполнения Минских соглашений.
"Она сказала следующее: "Нашей целью однозначно является возобновление Украиной доступа к своей государственной границе. Но, в соответствии с Минскими соглашениями, этому предшествуют сначала прекращение огня, а затем политические решения, которые сделают возможными там местные выборы. Мы этого, к сожалению, пока не добились", — сказал Медведчук.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В ходе беседы Меркель проинформировала Порошенко о результатах ее переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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